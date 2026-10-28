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東台獲利／自結9月營收年增81%、稅後純益年減68% 每股賺0.04元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

東台（4526）9月營收大增，獲利卻未同步走高。28日公布9月自結營收7.07億元，年增81%；稅後純益1,100萬元，年減68%，每股純益0.04元。營收與獲利表現出現落差，後續能否將營收成長轉化為獲利回升，成為營運觀察重點。

東台因股票達公布注意交易資訊標準，依證交所通知公告相關財務業務資訊。依自結數，9月稅前盈餘700萬元，年減77%；稅後純益1,100萬元，年減68%；每股純益0.04元，年減67%。

以公告數字估算，東台9月稅前盈餘率約0.99%，稅後純益率約1.56%。單月營收較去年同期增加逾八成，稅後純益卻縮水近七成，顯示營收規模擴大，尚未帶動獲利同步改善。公司此次並未說明營收成長及獲利下滑的具體原因。

營收 每股純益

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