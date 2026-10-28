聯電法說會／明年ASP看增一成 AI營收占比三年看25%

晶圓代工大廠聯電（2303）看好明年營運成長，執行長王石28日於法說會表示，預期2027年全年綜合平均銷售價格（ASP）年增約10%，AI相關營收未來三年可望占總營收25%，矽光子與先進封裝將成為新成長動能。

王石指出，2027年將成為ASP走勢轉折點，8吋與12吋業務均有明確的價格改善空間，首季起可望迎來正向提升。年度價格協商目前已進入後期階段，管理層對展望具信心。公司表示，全年綜合ASP年增約10%，包含同類產品調價及產品組合優化的貢獻。

營運動能方面，王石表示，今年成長主要來自出貨增加、產能利用率提升及客戶市占擴大，明年將更由晶圓價值提升帶動。AI持續挹注電源管理、FPGA及連網應用需求，高階智慧手機、車用與工業等領域，也有客戶市占提升及委外代工比重增加的機會。

AI新業務方面，聯電12吋光子積體電路（PIC）平台已可支援1.6T光通訊應用，並朝下一代技術發展。王石表示，直接切入12吋平台的布局已展現成果，多項關鍵參數具競爭力，量產良率也達成熟水準，可支援客戶產品升級。

薄膜鈮酸鋰（TFLN）除與HyperLight合作外，也吸引多家客戶積極接洽。王石看好TFLN調變器與12吋PIC整合，再結合混合鍵合、晶片對晶圓等封裝能力，進一步強化聯電在高速光傳輸領域的競爭優勢。

先進封裝亦有進展，手機用獨立式深溝槽電容（DTC）已量產，AI與伺服器用基板嵌入式DTC完成設計定案及功能驗證，客製化記憶體堆疊則通過初步客戶驗證。依目前模型，新業務放量後毛利率可高於公司平均，為長期獲利增添動能。