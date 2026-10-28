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永豐餘擬砸最高17.3億元參與永豐金現增 旗下兩子公司出手

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘（1907）28日發布重大訊息，宣布旗下永豐餘典範投資及永豐餘建設開發兩家子公司。圖／取自證交所YT
永豐餘（1907）28日發布重大訊息，宣布旗下永豐餘典範投資及永豐餘建設開發兩家子公司。圖／取自證交所YT

永豐餘（1907）28日發布重大訊息，宣布旗下永豐餘典範投資及永豐餘建設開發兩家子公司，經董事會決議通過，擬合計投入最多17.3億元參與永豐金控2026年現金增資案。根據公告揭露，永豐餘投控及旗下五家公司合計持有永豐金（2890）約12.05億股，持股比例合計約7.83%，持股市值約557.36億元，凸顯永豐金為集團重要的長期投資標的。

永豐餘表示，此次參與永豐金現增，主要基於長期投資及資產配置考量，希望維持既有股東權益，並提升長期投資效益。兩家子公司投資金額分別以7.2億元及10.1億元為上限，實際認購股數及金額，將依最終獲配結果辦理。

根據公告，永豐餘典範投資擬投入最多7.2億元，其中依原持股比例認購及受讓母公司永豐餘投控轉讓的現金增資認股權利，合計認購1,186萬8,532股，每股35.15元，交易金額約4.17億元；其餘約3.03億元額度，擬視實際配售情形參與特定人認購。

永豐餘建設開發則擬投入最多10.1億元，其中依原持股比例認購及受讓母公司轉讓的現金增資認股權利，合計認購1,408萬4,697股，每股同為35.15元，交易金額約4.95億元；其餘約5.15億元額度，擬參與特定人認購。

兩家子公司合計原股東認購及認股權利受讓金額約9.12億元，另有不超過8.18億元額度，擬以特定人身分認購原股東及員工放棄認購的股份，整體投資金額上限為17.3億元。

值得注意的是，永豐餘此次同步揭露集團持有永豐金的股權布局。其中，永豐餘投控持有約5.7億股、持股3.7%；永豐餘建設開發持有約2.63億股、持股1.71%；永豐餘典範投資持有約1.97億股、持股1.28%。

此外，中華紙漿（1905）持有約1.21億股、持股0.79%；申豐特用應材（6582）持有約5,111萬股、持股0.33%；華豐投資持有約276萬股、持股0.02%。六家公司公告所列持股比例合計約7.83%，持股市值合計約557.36億元。

永豐餘指出，永豐金控為永豐餘投控暨子公司既有長期投資標的，本次交易屬於關係人交易，已於10月28日經相關董事會決議通過，並取得審計委員會同意。公司將依相關法令及內部規範辦理必要程序，持續審慎評估投資效益及風險。

由於本次現金增資尚未完成繳款，相關持股股數仍須以現增完成結果為準，實際投資金額及最終持股情況，尚待後續確認。

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