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永豐餘兩子公司擬砸17.3億參與永豐金現增 特定人認購上看8.18億元
永豐餘投控（1907）28日於證交所舉行線上記者會說明，旗下子公司永豐餘典範投資股份有限公司及永豐餘建設開發股份有限公司，擬參與永豐金控2026年現金增資案，投資金額分別以新台幣7.2億元及10.1億元為上限，合計總投資金額不超過17.3億元。
永豐餘表示，本次現金增資，主要是基於長期投資及資產配置考量，亦經各子公司董事會決議通過。其中，永豐餘典範投資之總投資金額以7.2億元為上限，其中依原持股比例認購及受讓永豐餘投控轉讓之現金增資認股權利，合計約1,187萬股、金額約4.17億元，其餘額度約3.03億元，擬視實際配售情形參與特定人認購。
永豐餘建設開發之總投資金額以10.1億元為上限，其中依原持股比例認購及受讓永豐餘投控轉讓之現金增資認股權利，合計約1,408萬股、金額約4.95億元，其餘額度約5.15億元，擬視實際配售情形參與特定人認購。
此外，兩家子公司合計總投資金額不超過17.3億元，其中原股東認購及認股權利受讓金額9.12億元，特定人認購額度合計不超過8.18億元，實際認購股數及金額將依最終獲配結果辦理。
永豐餘表示，永豐金控（2890）為永豐餘投控暨子公司既有長期投資標的，本次參與現金增資係基於長期投資及資產配置考量，以維持既有股東權益並提升長期投資效益。公司將依相關法令及內部規範辦理必要程序，並持續審慎評估投資效益及風險。
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