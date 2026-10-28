快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

玉晶光攻漲停！多家外資齊升目標價 EBO商機助攻

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

光學廠玉晶光（3406）28日股價強勢表態，攻上漲停板作收。綜合多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來的重要成長動能，而共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局則有望增添長期成長想像。

玉晶光28日以1,330元強攻漲停，花旗證券最新報告更將目標價由1,050元調升至1,380元，調幅達31.4%、評等為「買進」。事實上，觀察自10月以來各大外資出具的玉晶光個股報告，還包括：野村證券由568元大升至1,415元，調幅149.1%、評等「買進」。

瑞銀由700元大升至1,250元，調幅78.6%，評等「買進」；摩根士丹利（大摩）由910元升至1,070元，調幅17.5%、評等由「劣於大盤」升至「中立」。

花旗表示，繼3M宣布投資玉晶光並展開EBO業務合作後，3M在最新法說會中重申，預估2028年EBO整體潛在市場規模（TAM）約達20億美元。除微軟（Microsoft）已開始部署外，3M也宣布，預計於2027年底前開始向亞馬遜（Amazon）放量供貨。此外，玉晶光作為3M的關鍵合作夥伴，EBO光學解決方案可望成為公司未來幾年的重要成長催化劑。

玉晶光 漲停 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大立光、玉晶光 四檔靚

自營商12天狂賣3636億終於停手！三大法人聯手買超299億 台股重返47K

SpaceX 星鏈 V3升級點火！穩懋、大眾控、敬鵬漲停 受惠股一次看

最牛一輪／玉晶光聚焦 中信67俏

相關新聞

聯電財報／前三季大賺748億元、EPS 6元 加碼32億美元擴產

晶圓代工廠聯電（2303）28日公布第3季財報，受惠各終端市場需求穩健，晶圓出貨量創歷史新高，帶動本業獲利成長。執行長王石表示，先進封裝與矽光子需求明顯增加，公司正調整部分既有產能因應，董事會並核准追加約32億美元資本支出預算，加快新加坡與台南擴產布局。

永豐餘擬砸最高17.3億元參與永豐金現增 旗下兩子公司出手

永豐餘（1907）28日發布重大訊息，宣布旗下永豐餘典範投資及永豐餘建設開發兩家子公司，經董事會決議通過，擬合計投入最多17.3億元參與永豐金控2026年現金增資案。根據公告揭露，永豐餘投控及旗下五家公司合計持有永豐金（2890）約12.05億股，持股比例合計約7.83%，持股市值約557.36億元，凸顯永豐金為集團重要的長期投資標的。

聯電法說會／明年ASP看增一成 AI營收占比三年看25%

晶圓代工大廠聯電（2303）看好明年營運成長，執行長王石28日於法說會表示，預期2027年全年綜合平均銷售價格（ASP）年增約10%，AI相關營收未來三年可望占總營收25%，矽光子與先進封裝將成為新成長動能。

昶昕財報／第3季稅後純益8829萬元 EPS 1.26元創單季新高

昶昕（8438）董事會28日通過今年第3季財報，毛利率14.57%，分別季增0.25及年增3.17個百分點。稅後純益8,829.1萬元，季增10.8%，年大增121.4%；每股稅後純益1.26元，獲利表現雙創單季歷史新高。

聯電第三季EPS 1.32元 董事會追加32億美元資本支出預算 加速擴產時程

聯電（2303）今日公布2026年第3季財報，單季合併營收為742.4億元，季增8.0%。與去年同期相比，本季的合併營收增加25.6%。2026年第3季毛利率達到34.0%，歸屬母公司純益為164.3億元，每股純益（EPS）1.32元，符合預期。

創奕能源海外營收拚倍增 明年登錄興櫃市場

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運強勢成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲28日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。