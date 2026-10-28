玉晶光攻漲停！多家外資齊升目標價 EBO商機助攻

光學廠玉晶光（3406）28日股價強勢表態，攻上漲停板作收。綜合多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來的重要成長動能，而共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局則有望增添長期成長想像。

玉晶光28日以1,330元強攻漲停，花旗證券最新報告更將目標價由1,050元調升至1,380元，調幅達31.4%、評等為「買進」。事實上，觀察自10月以來各大外資出具的玉晶光個股報告，還包括：野村證券由568元大升至1,415元，調幅149.1%、評等「買進」。

瑞銀由700元大升至1,250元，調幅78.6%，評等「買進」；摩根士丹利（大摩）由910元升至1,070元，調幅17.5%、評等由「劣於大盤」升至「中立」。

花旗表示，繼3M宣布投資玉晶光並展開EBO業務合作後，3M在最新法說會中重申，預估2028年EBO整體潛在市場規模（TAM）約達20億美元。除微軟（Microsoft）已開始部署外，3M也宣布，預計於2027年底前開始向亞馬遜（Amazon）放量供貨。此外，玉晶光作為3M的關鍵合作夥伴，EBO光學解決方案可望成為公司未來幾年的重要成長催化劑。