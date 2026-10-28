聯電第三季EPS 1.32元 董事會追加32億美元資本支出預算 加速擴產時程

聯電（2303）今日公布2026年第3季財報，單季合併營收為742.4億元，季增8.0%。與去年同期相比，本季的合併營收增加25.6%。2026年第3季毛利率達到34.0%，歸屬母公司純益為164.3億元，每股純益（EPS）1.32元，符合預期。

聯電今日在法說會中提出第4季展望，預期第4季晶圓出貨將增加低個位數成長（1~3%）、平均銷售價格穩健、毛利率約與上季的34%持平、產能利用率約91~93%、今年資本支出維持在20億美元。

不過聯電董事會今日也核准追加約32億美元資本支出預算，希望能夠加快擴產時程，同時緊密配合客戶產品藍圖與需求。

聯電執行長王石表示：「第3季各終端市場需求皆維持穩健，帶動聯電晶圓出貨量成長7.3%，達逾120萬片12吋約當晶圓，創下歷史新高。整體產能利用率達92%，其中數座12吋晶圓廠產能滿載，8吋晶圓廠營運亦強勁復甦。

製程節點方面，隨著客戶持續完成顯示驅動IC、車用雷達及Wi-Fi IC等新產品設計定案(tape out)，22/28奈米業務再創單季新高，其中22奈米營收佔晶圓銷售達18.3%。在新業務領域，客戶持續積極推進與聯電在先進封裝與矽光子的合作，隨著既有專案逐步放量及新產品完成設計定案，我們預期這些合作將在未來幾季貢獻業務增長。」

王石說，展望第4季，公司預期需求動能將延續，晶圓出貨量及產能利用率將維持穩健。隨著先進封裝與矽光子業務逐步放量，特殊製程營收亦將持續成長。由於這些新業務領域的需求明顯增加，目前正將部分既有產能轉作相關用途，以因應短期內尚未滿足的需求。長期而言，聯電在新加坡與台南的雙軌擴產計畫，對確保產能成長與客戶需求同步至關重要。

王石說，本季聯電榮獲《HR Asia》2026年亞洲最佳企業雇主獎，我們很榮幸第三度獲得此項殊榮。此獎項肯定公司持續投入人才培育、完善員工福利及拓展社會參與機會的努力。透過上述措施，公司致力打造支持員工共同成長、發揮潛能的職場環境，並為聯電的長期發展奠定穩固基礎。