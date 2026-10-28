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仁寶再添成長新動能 法人點讚

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）27日宣布與ARC Cloud簽訂MOU，規模遠高於現有Tier 2 CSP，法人指出，已超過今年AI比重六成水準，並預期仁寶將有機會於第4季至明年第1季小量供應VR產品，第4季伺服器比重維持雙位數無虞，今年伺服器營收將有機會接近千億元水準，年增數倍。

法人指出，仁寶第3季伺服器比重成功達雙位數，目前主要客戶仍以Tier 2 CSP為主，而此次與ARC Cloud簽定的MOU，合作規模最高將達100MW，估最多可達數百櫃VR機櫃。目前ARC Cloud主要提供算力仍集中於HGX B300及GB300，法人看好接下來主要算力設施將朝向Vera Rubin移轉，仁寶將有機會於第4季至明年第1季小量供應。

明年第1季隨美國及台灣產能擴充，大客戶DELL AI產品加入，營收將有機會達成高雙位數季增，法人看好仁寶2027年伺服器客戶再擴張，整體伺服器營收有望年增300%，非PC營收將首度突破五成，AI成長幅度將遠優於同業，隨著DELL的AI訂單共同成長。

仁寶 法人 MOU

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