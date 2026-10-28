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創奕能源海外營收拚倍增 明年登錄興櫃市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
創奕能源董事長黃振聲。記者吳凱中／攝影
創奕能源董事長黃振聲。記者吳凱中／攝影

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運強勢成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲28日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

此外，針對進入資本市場進度，創奕能源規劃2027年登錄興櫃市場，並計畫於2028年轉上市櫃。

創奕能源今年上半年營收16.64億元，相當於2025全年營收的八成，表現亮眼。

展望後市，黃振聲表示，預計今年營收能做到30億元左右，相比去年成長。展望明年，台灣市場希望業績能維持，主要成長動能將來自海外市場，預計2027年海外營收將倍增，成長動能來自中美洲、馬來西亞、印尼、非洲及印度。

從區域別來看，台灣市場目前占營收比重約95%、海外為5%，隨著創奕能源新訂單陸續發酵，公司目標兩年內海外市場營收比重將升至五成。

目前創奕能源已於印度、馬來西亞、新加坡、印尼及杜拜等地布局，未來將持續拓展中東與非洲市場，推進運輸電動化與能源整合的雙軸發展，創造未來營運良好成長前景。

自2016年投入台灣市場以來，創奕能源累計銷售電動巴士逾900輛，車隊累計行駛里程超過5,500萬公里，平均妥善率高達逾99％，截至2025年全台電動巴士，穩居全台前三大地位，並長期獲首都客運、台北客運、漢程客運及中鹿客運等主要客運業者的信賴與指定採購。

除了在電動載具領域奠定良好市場基礎外，創奕能源亦將核心電池技術與軟硬體整合實力全面延伸至電池儲能系統(BESS)、智慧充電與能源管理(EMS)領域，憑藉自主研發的專利液冷電池系統、與電池管理系統(BMS)整合優勢，創奕能源已開發涵蓋大型貨櫃式儲能系統(5 MWh/6.25 MWh)及中小型商用整合式機櫃的產品線，可應用於太陽光電儲能、尖峰負載管理、電動車充電站、需量反應及自動頻率控制(AFC)等情境，並提供緊急備援電力方案。

創奕能源相關應用實績包括台灣高鐵板橋、南港及台南車站的不斷電系統(UPS)、中華電信基地台備援電力，以及太陽光電儲能案場等。

創奕能源目前約九成營收來自電動巴士相關業務，儲能比重約一成左右，但隨著公司加速拓展海外市場，在新案陸續貢獻下，創奕能源看好2027年儲能業務營收比重將成長至兩成左右，增長動能優於電動巴士業務。

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