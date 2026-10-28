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禾伸堂獲利／自結9月淨賺2.72億元、年增94.8% 前三季賺逾一個股本

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

被動元件廠禾伸堂（3026）28日公布9月自結，歸屬母公司稅後純益2.72億元，月增23.2%、年增94.8%，每股純益1.64元。第3季稅後純益7.23億元，季增12.6%、年增158.3%，EPS 4.36元，反映高階積層陶瓷電容（MLCC）需求帶動的營運成長。

禾伸堂前三季稅後純益18.39億元，較去年同期7.88億元增加133.3%，並較去年全年10.92億元高出68.5%；前三季EPS 11.09元，已賺逾一個股本。

營運動能方面，禾伸堂先前表示，高階MLCC產出及銷售增加，有助改善產品組合；AI資料中心GPU平台電源與備援電池模組（BBU）機櫃需求強勁，加上TPU、ASIC平台銷售成長，持續帶動AI應用MLCC需求。

展望後市，禾伸堂先前指出，供應輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台的電源MLCC預計本季開始出貨，單機用量較Blackwell提升，加上產品價格提高，預期明年將帶來更明顯的營運貢獻。公司也持續擴充高階MLCC產能，先前已斥資8.12億元添購設備，並投入4.4億元在桃園龍潭購地，為後續需求預作準備。

隨新平台產品出貨、擴產效益及高階產品比重提升，禾伸堂後續營運動能可望延續，新產能開出與客戶拉貨進度，將是本季至明年成長的重要觀察指標。

禾伸堂 被動元件廠 個股

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