聽新聞
0:00 / 0:00
禾伸堂獲利／自結9月淨賺2.72億元、年增94.8% 前三季賺逾一個股本
被動元件廠禾伸堂（3026）28日公布9月自結，歸屬母公司稅後純益2.72億元，月增23.2%、年增94.8%，每股純益1.64元。第3季稅後純益7.23億元，季增12.6%、年增158.3%，EPS 4.36元，反映高階積層陶瓷電容（MLCC）需求帶動的營運成長。
禾伸堂前三季稅後純益18.39億元，較去年同期7.88億元增加133.3%，並較去年全年10.92億元高出68.5%；前三季EPS 11.09元，已賺逾一個股本。
營運動能方面，禾伸堂先前表示，高階MLCC產出及銷售增加，有助改善產品組合；AI資料中心GPU平台電源與備援電池模組（BBU）機櫃需求強勁，加上TPU、ASIC平台銷售成長，持續帶動AI應用MLCC需求。
展望後市，禾伸堂先前指出，供應輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台的電源MLCC預計本季開始出貨，單機用量較Blackwell提升，加上產品價格提高，預期明年將帶來更明顯的營運貢獻。公司也持續擴充高階MLCC產能，先前已斥資8.12億元添購設備，並投入4.4億元在桃園龍潭購地，為後續需求預作準備。
隨新平台產品出貨、擴產效益及高階產品比重提升，禾伸堂後續營運動能可望延續，新產能開出與客戶拉貨進度，將是本季至明年成長的重要觀察指標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。