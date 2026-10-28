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聯亞財報／磊晶股王法說報喜 第3季EPS 6.12元創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光通訊磊晶股王聯亞（3081）28日召開線上法說會，受惠矽光產品出貨暢旺，第3季每股純益衝上6.12元，創歷史新高。展望未來，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年來累積資本支出已達80億元，藉此積極啟動擴產計畫，預估產能將在2年內成長六倍，後市展望樂觀。

聯亞第3季營收15.62億元，季增28%、年增183%，稅後純益6.21億元，季增33%、年增528%，毛利率59%，季增1.1個百分點、年增15個百分點，繳出三率三增亮眼表現；累計前三季營收36.88億元，年增136%；稅後淨利14.07億元，年增491%，每股純益達13.88元，較去年同期2.59元大幅成長。

展望第4季，楊吉裕表示，隨著矽光需求有增無減，預估本季度營收的季增率將與2025年第4季相當（約季增16%），而目前公司的主要客戶已開始下達6個月以上的長單，隨著公司與下游代工合作夥伴產能陸續增加，預估未來幾季度的矽光產品出貨量將持續成長。

針對未來產能規劃部分，聯亞日前已與美系大客戶簽訂長期供貨合約，因此也追加30億元資本支出，總計過去一年來累積資本支出達80億元，將多數用於擴充產能，目標2027年的產能將比目前成長2.5倍，2028年再比2027年成長2.5倍，預估未來2年的產能將比當前擴增六倍，藉此全力搶攻市場商機。

在新產品進度部分，聯亞目前1.6T產品已開始量產，後續3.2T以及NPO應用所需的高功率產品則正與客戶合作開發與驗證，而下一代CPO產品則依照既定計畫持續進行開發，預料隨著光通訊傳輸規格不斷升級，聯亞產品線布局也將進一步擴大。

展望明年營運表現，楊吉裕表示，目前公司的訂單量大於產能，換言之，目前產能處於供不應求的狀態，因此明年新產能陸續開出後，預料營運表現將更勝今年，有信心持續繳出亮眼成績單。

磊晶 聯亞 財報

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