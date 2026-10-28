精測法說會／明年營收拚增近五成 總座：獲利增幅有望更大

測試介面廠精測（6510）28日召開法說會，總經理黃水可表示，依目前掌握的訂單情況，今年營收朝年增50%邁進，2027年仍可期待接近50%的成長幅度，隨營運規模擴大，每股純益增幅有望高於營收。公司並以明年探針卡營收占比挑戰30%為目標，持續擴產因應AI及高效能運算（HPC）測試需求。

黃水可指出，日前赴美拜訪約七至八家大型IC設計公司，客戶回饋相當正向，目前關注重點仍是產能供應能否跟上需求。AI應用逐步落地，帶動GPU、ASIC、CPU及記憶體等需求增加，也推升高速、高功率及散熱等測試技術門檻，精測憑藉All-in-house能力，取得更多高階測試介面專案機會。

產品結構方面，精測第3季HPC營收占比升至65.9%，高於第2季56.3%及去年同期31.2%。整組探針卡單季營收近4億元，季增約5%、年增約39%；其中HPC占探針卡營收44.9%，首度超越AP的21.5%。公司表示，探針卡訂單聚焦AI相關HPC應用，預期此趨勢仍將延續，明年營收占比以挑戰30%為目標。

因應訂單需求，精測擴產進度持續推進。公司表示，以2025年底產能為基準，今年8月已擴增至兩倍，明年第1季規劃達三倍，目前進度符合預期，但產能開出至營收認列約有一季時間差。自製MEMS探針目前月產能至少100萬pin，公司也增加資本支出，購買歐洲高精度曝光設備，布局下一階段測試需求。

新案進度方面，CSP客戶相關探針卡預計11月出貨工程驗證，估年底或明年初完成驗證，量產預期落在明年，具體時程仍待客戶通知。目前確定取得的是工程驗證訂單，量產訂單尚未下達；依過往經驗，工程驗證至量產通常約需一至兩季，實際仍視客戶進度而定。下一代TPU的系統級測試板（SLTB）及老化測試板（BIB），則仍在積極爭取，尚待客戶定案。

財務長表示，第3季受惠AI、HPC高頻高速測試訂單成長，毛利率維持57.3%；不過，新產品BIB於9月才開始出貨，當季影響有限，隨後續產品組合變化，第4季毛利率可能回歸長期目標50%至55%。新產品初期毛利率低於公司平均，公司仍期待透過規模擴大、良率穩定及費用管控，帶動EPS持續成長。