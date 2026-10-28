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譜瑞估第4季營收季減20%至27% 毛利率可望回升

中央社／ 記者張建中新竹28日電

高速傳輸晶片廠譜瑞-KY第4季營運展望保守，預期季營收將約0.95億至1.05億美元，將季減20%至27%，不過，毛利率可望回升到41%至45%。

譜瑞-KY今天召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。因筆記型電腦市場受動態隨機存取記憶體（DRAM）等零件漲價影響，譜瑞-KY第3季營收1.3億美元，季減2.71%，約新台幣41.85億元，季減1.51%。

譜瑞-KY第3季毛利率40.29%，與第2季相當，稅後淨利新台幣5.91億元，季減約0.3%，每股純益7.69元。累計前3季稅後淨利新台幣17.14億元，年減21.46%，每股純益22.02元。

展望未來，譜瑞-KY董事長趙捷表示，因應DRAM等零件價格上漲，筆記型電腦廠調高產品售價，影響消費者需求減緩，連帶影響譜瑞-KY營運表現，第4季營收將約0.95億至1.05億美元，季減約20%至27%。

趙捷說，因應晶圓代工和後段封測漲價造成成本上揚，譜瑞-KY調漲晶片價格，預期第4季毛利率可望回升到41%至45%水準。

面對2027年筆記型電腦市場需求可能持續疲軟，趙捷表示，譜瑞-KY將展開多元化布局，包括車用及人工智慧（AI）邊緣運算等領域，以減緩筆記型電腦市場影響。

譜瑞 毛利率 營收

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