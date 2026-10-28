永光獲利／自結前三季稅前淨利2.58億元 稅前EPS 0.47元轉虧為盈

永光（1711）28日公布9月、前三季自結稅前獲利數字，其中，9月單月稅前淨利657萬元，較8月及去年同期轉盈，概算每股稅前盈餘（EPS）約0.01元。前三季自結稅前淨利2.58億元，同樣轉盈，稅前EPS約0.47元。

永光9月合併營收77,279萬元，年增24%；合併營業淨利506萬元，較去年同期淨利增加3,534萬元；合併稅前淨利657萬元，較去年同期淨利增加3,724萬元。

從各事業別來看，永光9月色料化學品營收2.6億元，年增12%；電子化學品營收2.39億元，年增56%；特用化學品營收1.54億元，年增18%；碳粉營收8,701萬元，年增8%；醫藥化學品營收3,536萬元，年增20%。

永光也公告前三季合併營收647,826萬元，年增13%；合併營業淨利18,278萬元，轉虧為盈，較去年同期淨利增加30,184萬元；合併稅前淨利25,884萬元，同樣轉盈，較去年同期淨利增加37,302萬元。

各事業別中，前三季色料化學品營收22.22億元，年增4％；電子化學品營收18.28億元，年增38％；特用化學品營收15.59億元，年增11％；碳粉7.2億元，年增1％。

永光今年受惠國際客戶需求放大，自有產品也同步成長，電子化學品成長顯著，並躍居公司第二大營收來源。為因應客戶中長期需求，下半年更啟動17億元現增案，預期擴建五條光阻劑及兩條CCL樹脂產線，支持國際客戶的原料在地化需求。