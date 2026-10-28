台光電財報／第3季EPS 40.46元創高每月賺逾一個股本 拍板新擴產大計

2025年全球第一大銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）28日公布第3季財報，受惠於AI產品高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達608.8億元，再創單季新高，相較第2季成長28.8%，相較去年同期成長142%。毛利率37.7%，較第2季增加3.8個百分點，相較去年同期增加7.6個百分點。稅後淨利145億元，也是單季新高，相較第2季成長46.9%，相較去年同期成長265.7%。每股稅後純益達到40.46元，獲利表現從過去六季「每季賺一個股本」，躍升至今「每月賺逾一個股本」，充分展現強勁的獲利實力。

為了滿足終端客戶強勁需求，台光電此次董事會決定進一步擴充產能，計畫在2027～2030年期間，於桃園、昆山、中山、黃石、檳城新增940萬張產能，完成後，集團總產能將達到1,525萬張。

台光電自成立以來，即專注於高密度互連（HDI）技術的研發，所有核心技術皆由公司自主開發。從傳統HDI、任意層高密度互連（Anylayer HDI），再到改良型半加成法（mSAP HDI），技術實力已達日韓同業水準，公司已連續20年在HDI維持全球第一，市占率超過七成，展現長期領先的競爭優勢。

在高速材料領域，自2017年切入市場後，於2023年即躍居全球第一，並於2024及2025年持續維持領先地位，市占率已達38.6%，預期近期內全球市占率即將超過50%。

在以上兩大PCB市場全球市占登頂後，Prismark於2026年7月發布台光電2025年營收已躍升為全球整體CCL產業第一名，較2024年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、光模塊、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大核心優勢，將持續推動營運規模擴張，預期未來一年仍將延續「全產全銷」的態勢。