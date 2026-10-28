是方財報／第3季EPS 4.31元 上半年通過配發現金股利6.8元

國內IDC與雲端服務領導廠商是方電訊（6561）28日公布第3季財報，營運展現強勁成長爆發力。單季營收達10.77億元，季增3%，年增14.9%，稅後淨利3.31億元，季增11.03%，年增22.4%，單季每股純益達4.31元，寫下亮眼成績單。是方第3季毛利率衝上51.5%，營收與獲利表現優於去年同期，呈現「一季比一季旺」的高成長態勢。

累計是方今年前三季營收達31.03億元，稅後淨利9.16億元，每股純益達11.87元，各項核心指標全面呈現強勁正成長趨勢。是方電訊董事會亦同步決議115年上半年度預計配發每股現金股利6.8元，並樂觀預估今年全年配發之股利總額將超越去年水準。

董事長邵泓嘉表示，受惠於聯雲AI資料中心（LY2）客戶進駐率持續攀升，加上AI與跨國雲端服務需求爆發，是方下半年營運動能極為強勁。雖然LY2設備折舊費用自今年起每月足額攤提，但隨著高毛利服務比重顯著提升與規模經濟效益發揮，第3季毛利率已強勢拉升至51.5%，顯著超越上半年的48.55%。公司對於實現全年毛利率突破50%以上的目標充滿信心，預期下半年營收年增率將達雙位數，全年營收與獲利雙雙再創歷史新高。

總經理劉耀元進一步指出，LY2進駐率逐季提升，預計今年底進駐率將順利衝上八成，成為貫穿今年下半年至明年的核心營運成長引擎，帶動明年營收與獲利持續向上攀峰。中科虎尾AIDC已於今年10月20日正式動土，預計於2028年下半年正式投入營運，為公司中長期營運挹注源源不絕的強勁成長動能。

此外，為持續提升網路韌性並滿足跨國企業的多元營運需求，是方攜手Google Cloud的Cross-Site Interconnect（CSI）海纜資源，並結合公有及私有之國際海纜，推出「多元跨國海纜服務（Multi-Route Protection Service）」，展現是方作為東亞電訊樞紐與雲端交換中心的關鍵戰略地位。