瀚宇博法說會／切入機器人、量子運算商機 總座這樣說

華科集團瀚宇博（5469）和精成科（6191）28日召開聯合法說會，總經理陶正國提到，公司布局 AI 相關產品六大類，觀察 PCB 成長動力全面圍繞 AI 相關應用，其中人型機器人已與多個客戶送樣並合作，主要應用於 AI 運算、運動控制及電源管理。

量子電腦方面也有進展，他說，已與某家矽光子晶圓錯位的量子運算公司合作，從樣品開發、技術驗證到未來量產化時程皆全程跟參與，未來量產時預計將是首發的板廠。

他也說，公司布局 AI 相關產品六大類，除了上述兩樣，還有伺服器內部所用的 ASIC / Accelerator 載板。高速聯網交換器（High-speed Networking Switch），包含現行 800G 與未來 1.6T。客戶端的 AI PC、NB，以及資料中心內部大大小小的板子，邊緣運算（Edge Computing）所需的產品，如 IPC 等。

他也說，PCB 營運策略三大方針包含因應原物料漲價與產品組合優化：隨 PCB 原物料漲價速度與幅度調整價格，同步調整產品組合以改善獲利結構。

第二，迎合 AI 與高效能運算需求，他說，配合客戶做快速產能擴增，以帶動營收成長。

第三，瀚宇博子公司精成科正結合 Linstech 技術優勢，他說，結合 Linstech 的高多層技術與材料專長（日本廠量產能力已達 100 層、研發達 120 層，並具備 N+N、N+M 的 Build-up 技術），透過技術交流與經驗分享，推動整體合併效益逐步實現。