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ASIC三雄股價猛漲 表現勇猛

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

ASIC三雄包括創意（3443）、世芯（3661）與智原（3035），今日股價均表現勇猛，其中創意與智原於盤中攻上漲停。

創意累計前三季合併營收為440.98億元，年增1.02倍。世芯累計前三季合併營收為378.77億元，年增44.5%。

智原則已公布第3季財報，合併營收為36.64億元，季增10.6%、年增13.2%，為歷年同期新高，因為產品組合優化，毛利率為42.5%，年增約9個百分點，歸屬母公司業主稅後淨利為2.8億元，季增41%，年增84%，純益為1.07元。該公司累計前三季合併營收為95.66億元，年減37%，不過歸屬母公司業主淨利為5.81億元，年增10.9%，每股純益為2.23元。

智原近期已獲國際客戶開案，採用三星2奈米GAA製程，將承接雲端AI應用大型專案，此案在設計製程、設計複雜度、NRE金額規模及高階封裝技術等四大方面都創下該公司紀錄，預計從明年上半可開始挹注委託設計（NRE）業績。這是該公司承接的第一個2奈米GAA製程NRE案件，也是其第一個雲端AI應用大型專案。

同時，智原預估，本季營收可望維持與第3季相當的高檔，其中IP業績將繼續創高，NRE業績也將有顯著季增，毛利率約落在45%左右，而全年營收估計可望維持成長態勢。智原也表示，明年業績以雙位數百分比成長為目標。

世芯 營收 智原

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