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矽力業績支撐 盤中攻漲停 飛越500元大關
電源管理IC廠矽力（6415）今年至今業績明顯增長，且預期在未來半年內資料中心相關需求仍會非常強勁。該公司今日盤中股價攻上漲停，站上500元大關。
矽力第3季合併營收72.84億元，為歷史單季新高，季增21.3％，年增52.9％；該公司累計前三季合併營收181.4億元，年增幅度為35.1%。
從需求端來看，矽力認為，與AI基礎建設相關，如資料中心的電源或通訊模組、儲存或主機板上的應用都成長都非常快，可預期未來半年資料中心相關需求仍會非常強勁。該公司有很多資料中心產品在今年下半年開始進入客戶端，相關產品毛利率高於公司平均水準。
同時，矽力評估，明年資料中心應用相關業績占比有機會超過20%。
展望後市，矽力預期，長期來看因為該公司Gen 4產品占比提高，毛利率應該會繼續提升，且明年則可能會有一些Gen 5產品試產。
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