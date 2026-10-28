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明年獲利可望續創新高 法人調高力成獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

力成（6239）第3季毛利率及獲利優於預期，第4季營運可望維持高檔不墜，法人預期，隨扇出型面板級封裝（FOPLP）明年量產進程大致確定、成熟封測與記憶體產業供給仍供不應求，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，力成FOPLP產線進度正常，預計2027年進入量產階段，首家核心客戶超微訂單最遲6月開始量產。另一家美系客戶博通除 FOPLP外，還有矽光子代工專案開發中，預料將量產光引擎Switch。

力成7 月中旬公告將與博通於新加坡共同設立面板級先進封裝業務製造的合資公司，預計投資4億美元，主要基於業務整體國際布局、貼近全球客戶供應鏈。

法人指出，力成FOPLO開始量產後，預計2027年中滿產2,000 片，2028年最大產能達5,000片，滿載生產單月營收可挹注約30億元營收，時間點落在2028 年。

另一方面，法人預期，導線架、載板等封裝材料將持續推升代工價上揚，將成為力成營收與毛利率的重要支撐來源，預估2027年營收仍可成長15%至20%，帶動獲利再創歷史新高。

法人 力成 目標價

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