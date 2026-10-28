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Anthropic算力布局點火 ASIC！聯發科甩連5跌強彈逾6% 創意、智原漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI模型開發商Anthropic申請IPO，據媒體依申報文件統計，未來多年算力相關合約與預估支出規模約達8,070億美元（逾新台幣25兆元），Google TPU、輝達（NVIDIA）GPU及亞馬遜Trainium等晶片供應鏈受到關注。台股28日ASIC族群買盤升溫，創意（3443）、智原（3035）盤中攻上漲停，世芯-KY（3661）漲逾8%；聯發科（2454）也在連跌5個交易日後強勢反彈，盤中漲幅達6.69%。

Anthropic算力布局以Google TPU相關資源占比最高，另涵蓋輝達GPU、亞馬遜Trainium及超微（AMD）加速器，顯示大型AI模型業者正擴大多元運算平台布局。Anthropic先前已宣布擴大與Google、博通（Broadcom）合作，取得下一代TPU算力，預計自2027年起陸續上線，客製化AI晶片及相關基礎設施需求也成為市場關注焦點。

台廠供應鏈方面，台積電（2330）供應多種AI晶片所需的先進製程，可望受惠於不同運算平台的需求；聯發科則因參與Google TPU相關晶片開發，後續專案進度與出貨表現受到市場關注。隨著雲端業者擴大自研AI晶片布局，ASIC設計服務與矽智財（IP）需求也吸引資金進駐。

台積電、聯發科28日同步走強。台積電早盤開高20元、至2,420元，盤中最高來到2,430元，收復5日線並觸及10日線；聯發科則在連續5個交易日走跌後反彈，盤中最高衝上4,230元，漲幅近7%，收復5日線與半年線，並挑戰10日線。鴻海（2317）、緯創（3231）同步走揚，廣達（2382）則在平盤附近震盪。

此外，創意、智原雙雙攻上漲停；世芯上漲逾8%，M31（6643）、巨有科技（8227）也分別上漲逾5%，ASIC設計服務與IP相關個股同步走強。

從產業分工來看，創意、世芯是客製化AI晶片設計服務的重要觀察指標；智原、巨有科技布局ASIC設計服務，M31則以矽智財業務為主。不過，各公司客戶結構、專案進度與量產時程不同，相關個股受惠於AI算力需求的程度仍須觀察實際訂單與營收表現。

整體而言，Anthropic擴大算力布局，讓市場焦點從GPU延伸至客製化AI晶片與相關供應鏈。台股28日除創意、智原亮燈漲停，聯發科也展現強勁反彈力道；後續仍須觀察TPU等平台的部署進度，以及相關需求能否轉化為台廠實際訂單與營收。

ASIC 算力 聯發科

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