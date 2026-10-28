SpaceX 星鏈 V3升級點火！穩懋、大眾控、敬鵬漲停 受惠股一次看

美股四大指數同步收高，費半指數勁揚3.6%，激勵台股28日盤中大漲逾850點。低軌衛星族群再度升空，敬鵬（2355）、穩懋（3105）、大眾控（3701）盤中同步亮燈漲停，金像電（2368）、台燿（6274）、台光電（2383）等多檔個股漲幅逾5%。SpaceX星鏈V3衛星升級循環啟動，台廠供應鏈布局與出貨動能成為市場焦點。

SpaceX已於9月底完成星艦第14次試飛，並成功將首批26顆星鏈V3衛星送入軌道。SpaceX指出，V3採用新一代衛星設計，可提升網路容量、資料傳輸密度與供電能力，為後續擴大星鏈服務規模奠定基礎。隨衛星規格升級，射頻（RF）元件、通訊板及雷射通訊設備等供應鏈商機備受關注。

射頻元件方面，穩懋是市場關注的V3升級受惠廠商之一。歐系外資日前即指出，相較V2衛星，每顆V3的功率放大器（PA）與低雜訊放大器（LNA）含量可能增加4至5倍，砷化鎵（GaAs）與氮化鎵（GaN）材料消耗量則可能增加6至7倍，有利相關化合物半導體需求成長。外資10月初曾將穩懋目標價由500元調升至725元，並維持「買進」評等。

敬鵬則從車用PCB本業拓展至航太與低軌衛星地面應用板，已取得AS 9100航太品質管理體系認證，相關產品目前仍以地面應用為主。公司9月營收達18.71億元，創102個月新高，受惠工控電子板新訂單挹注，28日股價攻上54.5元漲停。隨泰國新廠產能規劃逐步推進，敬鵬有望強化通訊板供應能力，惟衛星相關應用仍須觀察後續訂單與營收貢獻。

營運數據方面，昇達科（3491）前三季合併營收達27.65億元，年增70.9%；9月營收約2.92億元，年增52.5%。公司表示，全球低軌衛星建置需求升溫，帶動毫米波通訊產品出貨成長，重點客戶新一代產品認證進展也持續推進。隨V3及其他客戶擴大衛星部署，後續關鍵元件出貨表現值得追蹤。

地面設備與雷射通訊也是供應鏈另一項發展方向。啟碁（6285）布局多波束整合型天線及衛星地面站；萊德光電-KY（7717）則切入衛星雷射通訊被動元件，相關產品需求有望隨衛星間通訊發展而增加。華通（2313）、台光電及乙盛-KY（5243）等廠商，也受到市場關注。

此外，SpaceX據報正洽談使用全美至少8萬個行動基地台站點，拓展地面無線通訊布局；美國聯邦通訊委員會（FCC）則已核准其第二代星鏈衛星系統總數擴增至1.5萬顆，並支持相關衛星行動通訊服務。低軌衛星商機已從衛星製造與發射，延伸至射頻元件、地面設備及終端通訊。後續V3部署進度、客戶認證與實際出貨，將是檢驗台廠成長動能的關鍵指標。