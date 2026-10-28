中鋼第3季獲利略優於市場預期 法人估全年 EPS 為0.14元

中鋼（2002）9月營業利益4.7億元，月減40.4%、較去年同期由虧轉盈，稅前淨利5.8億元，月減19.3%、較去年同期由虧轉盈；分析師表示，9月獲利較上月下滑主要受到7月及8月盤價下跌導致利差收斂，惟業外認列礦業投資股利收入，部分抵銷本業獲利下滑。

分析師指出，中鋼第3季稅前淨利19.6億元，月減59.1%、較去年同期由虧轉盈，每股稅前獲利為0.12元，略優於預期。展望第4季，中鋼預估單季出貨量280~290萬噸，相較第3季的287萬噸大致持平，旺季效應不明顯，下游僅科技建廠相關鋼板、鋼構及部分機械業需求較佳，其餘產業接單仍偏弱。

分析師表示，近期中國煤價上漲推升煉鋼成本，帶動中鋼調漲10月及11月盤價，但漲價主要反映成本上升，缺乏終端需求支撐，預期第4季利差提升空間將有限，預估今年每股獲利（EPS）為0.14元，較去年由虧轉盈。