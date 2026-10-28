9大電子要角齊開法說！精測、穩懋雙雙漲停 聯電下午重磅登場

台股28日強勢反攻，盤中大漲逾850點，逼近47,000點關卡，帶動9家電子要角法說行情升溫。精測（6510）、穩懋（3105）雙雙攻上漲停，鴻勁（7769）漲逾5%，聯電（2303）也漲逾3%。市場聚焦AI測試需求、光通訊訂單，以及聯電下午登場的成熟製程展望。

今日包括聯電、聯亞（3081）、穩懋、中光電（3718）、瀚宇博（5469）、精成科（6191）、精測、鴻勁及譜瑞-KY（4966）等9家電子廠將舉行法說會。其中，精測獲利連創新高，穩懋受惠光通訊訂單量產，成為盤面兩大亮點；聯電則將於下午5時登場，市場關注成熟製程需求與第4季營運展望。

半導體測試介面廠精測最新公布第3季歸屬母公司業主淨利5.51億元，季增11.5%、年增逾一倍，連續3季改寫單季獲利新高，每股純益16.75元；前三季淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，累計大賺逾4個股本。精測28日以3,075元開高，隨後攻上漲停3,200元，收復3,000元關卡及短期均線。

精測表示，第3季營收與獲利等財務指標均創單季新高，研發重點鎖定下一世代探針卡與測試載板，以因應AI客製化晶片需求，並推動「AI in House」應用。公司對本季及未來營運審慎樂觀，後續訂單能見度與新產品進展值得留意。

穩懋同樣強勢，早盤開高後約3分鐘即攻上漲停，盤中一度打開，隨後再度鎖住540元，漲停排隊買單超過4,000張。穩懋受惠光通訊新訂單自今年6月起量產出貨，預期第4季出貨量持續放大，光通訊業務能否進一步挹注營收，成為市場觀察重點。

晶圓代工大廠聯電則是下午法說會的重頭戲。聯電第3季營收742.39億元，季增8%，創歷史次高；聯電ADR前一交易日上漲1.41%，激勵聯電早盤以127元開出，盤中最高來到128.5元，漲幅逾3%。市場關注8吋晶圓需求回溫、22／28奈米特殊製程接單，以及第4季產能利用率、晶圓代工報價與毛利率走勢；矽光子平台及新加坡、台南擴產進度，也將牽動中長期成長評估。

其他個股方面，鴻勁盤中漲逾5.5%，重返5,500元關卡並收復5日線、10日線；瀚宇博一度觸及月線，精成科也重返月線之上。聯亞一度衝上2,640元、觸及10日線後漲幅收斂，譜瑞-KY最高來到537元，觸及10日線；惟中光電開高翻黑，盤中一度跌近1.5%，表現相對疲弱。