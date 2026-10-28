寶雅第3季獲利創新高 分析師估全年 EPS 上看3.6元

寶雅（5904）第3季營收季增6.2%、年增15%，每股獲利（EPS）0.95元，季增17.1%、年增25.7%，營收及獲利皆創下歷史新高。分析師表示，第3季為寶雅全年最強的季度，主因寶雅舉辦粉耀醫美節以及周年慶，高毛利的美妝與保養商品銷售量增加，使得毛利率季增1.7個百分點到46.6%。

展望未來，法人機構持續看好寶雅後市，係因「POYA Beauty美妝店型」改裝效果良好，優化公司產品組合。「POYA Beauty」積極引進日、韓、泰國等代購熱門彩妝品牌，產品毛利率較高，目前寶雅全台共計491間門市，今年預計將24家既有店面改裝為高毛利的「POYABeauty」，帶動上半年毛利率45%、較去年同期增加1.5個百分點，目前美妝保養類商品營收占比已達45%，為寶雅營收及毛利率攀升的主要動能下，預估今、明年營收將分別成長12.4%、12%。

另外，逐步導入自助結帳機與電子標籤，優化營運效率。公司2025年底導入50 台自助結帳機，成效良好，預估於2026年底擴大至150台；電子貨架標籤（ESL）試行成效良好，未來將於新展店與改裝店逐步導入，營運效率的提升長期而言有利於公司費用的控管下，預估今年EPS為3.6元。