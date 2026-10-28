快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

精測財報報喜衝漲停 前三季已賺逾四個股本、午後法說登場

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

測試介面廠精測（6510）昨（27）日公布亮眼財報，第3季營收、獲利同步刷新單季紀錄，每股純益達16.75元，連續三季賺逾一個股本。財報佳績加上今（28）日台股走強，帶動精測盤中亮燈漲停，股價攻上3,200元，上漲290元；公司下午將召開線上法說會，說明營運成果及後市展望。

台股今日開高走強，加權指數早盤一度上漲850點，來到46,949點，收復季線，電子權值股領軍反彈。在大盤回暖與財報利多帶動下，精測今日以3,075元開出，隨後買盤推升股價攻上漲停。

精測第3季合併營收19.05億元，季增16.2%、年增53.4%；毛利率57.3%，營益率35.2%；稅後純益5.51億元，季增11.5%、年增100%，EPS 16.75元。單季營收、獲利雙雙創下歷史新高，獲利增幅更優於營收表現。

累計今年前三季，精測合併營收49.02億元，年增35.77%；毛利率57.21%，較去年同期提升1.85個百分點；營業利益率33.41%，年增9.28個百分點；稅後純益13.87億元，年增94.71%，EPS 42.2元，前三季已賺逾四個股本。

展望後市，精測表示，研發重點將聚焦下一世代探針卡及測試載板，以因應AI客製化晶片需求，並持續導入AI智慧製造，提升製程技術、生產效率及品質管理能力，審慎樂觀看待第4季及未來營運表現。

精測 財報 漲停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

精測前三季大賺四股本 EPS 42.2元、淨利13億元大增九成

精測財報／第3季EPS 16.75元 連續三季刷新單季紀錄

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

旺宏上季EPS 5.52元 前三季大賺逾一股本

相關新聞

9大電子要角齊開法說！精測、穩懋雙雙漲停 聯電下午重磅登場

台股28日強勢反攻，盤中大漲逾850點，逼近47,000點關卡，帶動9家電子要角法說行情升溫。精測（6510）、穩懋（3105）雙雙攻上漲停，鴻勁（7769）漲逾5%，聯電（2303）也漲逾3%。市場聚焦AI測試需求、光通訊訂單，以及聯電下午登場的成熟製程展望。

大立光打6000保衛戰

近期光通訊市場雜音四起，光學族群先前挾CPO題材、股價大漲的光環逐步褪去，昨（27）日股價倒成一片，大立光、今國光、先進光、揚明光等人氣股跌幅都在2%至4%之間，大立光盤中一度下探5,960元，失守6,000元大關，終場收6,000元、跌175元，面臨6,000元保衛戰。

精測前三季大賺四股本 EPS 42.2元、淨利13億元大增九成

測試介面大廠精測昨（27）日公布第3季歸屬母公司業主合併淨利5.51億元，連續三季創單季獲利歷史新高，季增11.5%，並較去年同期成長一倍，每股純益16.75元；前三季歸屬母公司業主合併淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，大賺逾四個股本。

欣興前三季每股純益衝17.85元

載板龍頭欣興昨（27）日公布第3季淨利100.52億元，季減23.3%，仍為歷史單季次高，並較去年同期大增358.2%；前三季淨利282.09億元，年增798.9%，每股純益17.85元，大幅優於去年同期2.06元。

旺宏上季EPS 5.52元 前三季大賺逾一股本

記憶體廠旺宏（2337）昨（27）日公布第3季毛利率衝上七成以上，單季大賺109.5億元，創新高，每股純益5.52元，前三季賺逾一個股本。董事長吳敏求表示，旺宏產能有限，依目前客戶需求觀察，短期營收成長主要來自產品漲價，營運仍有持續成長空間。

差異化搶市 董座吳敏求：旺宏不是me-too公司

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，旺宏「不是一家me-too公司」，以獨特技術與高品質產品深耕資料中心、太空通訊及醫療等應用。持續推進40層3D NOR開發，除了提高容量，也建立難以取代的產品價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。