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精測財報報喜衝漲停 前三季已賺逾四個股本、午後法說登場
測試介面廠精測（6510）昨（27）日公布亮眼財報，第3季營收、獲利同步刷新單季紀錄，每股純益達16.75元，連續三季賺逾一個股本。財報佳績加上今（28）日台股走強，帶動精測盤中亮燈漲停，股價攻上3,200元，上漲290元；公司下午將召開線上法說會，說明營運成果及後市展望。
台股今日開高走強，加權指數早盤一度上漲850點，來到46,949點，收復季線，電子權值股領軍反彈。在大盤回暖與財報利多帶動下，精測今日以3,075元開出，隨後買盤推升股價攻上漲停。
精測第3季合併營收19.05億元，季增16.2%、年增53.4%；毛利率57.3%，營益率35.2%；稅後純益5.51億元，季增11.5%、年增100%，EPS 16.75元。單季營收、獲利雙雙創下歷史新高，獲利增幅更優於營收表現。
累計今年前三季，精測合併營收49.02億元，年增35.77%；毛利率57.21%，較去年同期提升1.85個百分點；營業利益率33.41%，年增9.28個百分點；稅後純益13.87億元，年增94.71%，EPS 42.2元，前三季已賺逾四個股本。
展望後市，精測表示，研發重點將聚焦下一世代探針卡及測試載板，以因應AI客製化晶片需求，並持續導入AI智慧製造，提升製程技術、生產效率及品質管理能力，審慎樂觀看待第4季及未來營運表現。
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