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智原奪史上最大2奈米 AI 案 法說報喜、股價跳空一字漲停

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）昨（27）日法說會釋出接單與營運展望利多，宣布拿下數千萬美元的2奈米雲端AI大型專案，創下公司歷來最大委託設計案紀錄，並看好2027年營收雙位數成長。消息激勵今（28）日股價跳空以210.5元漲停開出。

智原總經理王國雍表示，新取得的美系客戶雲端AI專案採用2奈米環繞閘極（GAA）製程，專案金額達數千萬美元，預計2027年上半年開始認列收入，後續依開發進度入帳。客戶原先規劃採用4奈米製程，考量產品生命周期後決定升級至2奈米，晶圓代工將由三星負責，並與聯電（2303）及記憶體廠等夥伴合作。

公司指出，此案在設計製程、設計複雜度、委託設計（NRE）金額及高階封裝技術等面向，均創下公司紀錄，對後續爭取先進製程與高階封裝專案具有指標意義。王國雍並預期，2027年IP、NRE及量產三大業務將同步成長，帶動全年營收雙位數增加。

展望本季，智原預估合併營收約與第3季持平，毛利率可望由42.5%回升至約45%。其中，IP營收可望續創新高，NRE業務預期顯著季增，量產業務則可能下滑，整體營收仍將維持高檔。

奈米 智原 漲停

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