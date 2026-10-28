中光電投控第3季單季轉盈 EPS 0.03元

中光電投控（3718）董事會27日通過今年前三季財報，稅後純損1.83億元，較去年同期由盈轉虧；EPS為-0.47元。中光電投控將於28日舉行第3季線上法說會，說明營運結果及展望第4季景氣。

中光電投資控於2026年9月3日正式成立，前身為中強光電，長期深耕數位投影機及液晶背光板等相關技術與產品，迄今仍是貢獻投控營收及獲利的主力項目。

中光電投控今年第3季合併營收103.47億元，季增3.1%，年增4%。毛利率15.57%，分別季增0.28及年增0.39個百分點。稅後純益1,300萬元，較上季由虧轉盈，比去年期年大減86.4%；單季EPS 0.03元，終結前二季虧損轉盈。

累計今年前三季，中光電投控合併營收297.44億元，年增5.2%。毛利率15.49%，年減1.43個百分點。