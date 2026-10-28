快訊

巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

聽新聞
0:00 / 0:00

中光電投控第3季單季轉盈 EPS 0.03元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

光電投控（3718）董事會27日通過今年前三季財報，稅後純損1.83億元，較去年同期由盈轉虧；EPS為-0.47元。中光電投控將於28日舉行第3季線上法說會，說明營運結果及展望第4季景氣。

中光電投資控於2026年9月3日正式成立，前身為中強光電，長期深耕數位投影機及液晶背光板等相關技術與產品，迄今仍是貢獻投控營收及獲利的主力項目。

中光電投控今年第3季合併營收103.47億元，季增3.1%，年增4%。毛利率15.57%，分別季增0.28及年增0.39個百分點。稅後純益1,300萬元，較上季由虧轉盈，比去年期年大減86.4%；單季EPS 0.03元，終結前二季虧損轉盈。

累計今年前三季，中光電投控合併營收297.44億元，年增5.2%。毛利率15.49%，年減1.43個百分點。

中光電 光電 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

達明財報／第3季稅後純益8,544萬元為單季歷史次高 EPS達0.81元

力成財報／第3季獲利26.1億年增近七成 前三季EPS 9.05元創同期次高

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

精測財報／第3季EPS 16.75元 連續三季刷新單季紀錄

相關新聞

大立光打6000保衛戰

近期光通訊市場雜音四起，光學族群先前挾CPO題材、股價大漲的光環逐步褪去，昨（27）日股價倒成一片，大立光、今國光、先進光、揚明光等人氣股跌幅都在2%至4%之間，大立光盤中一度下探5,960元，失守6,000元大關，終場收6,000元、跌175元，面臨6,000元保衛戰。

精測前三季大賺四股本 EPS 42.2元、淨利13億元大增九成

測試介面大廠精測昨（27）日公布第3季歸屬母公司業主合併淨利5.51億元，連續三季創單季獲利歷史新高，季增11.5%，並較去年同期成長一倍，每股純益16.75元；前三季歸屬母公司業主合併淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，大賺逾四個股本。

欣興前三季每股純益衝17.85元

載板龍頭欣興昨（27）日公布第3季淨利100.52億元，季減23.3%，仍為歷史單季次高，並較去年同期大增358.2%；前三季淨利282.09億元，年增798.9%，每股純益17.85元，大幅優於去年同期2.06元。

旺宏上季EPS 5.52元 前三季大賺逾一股本

記憶體廠旺宏（2337）昨（27）日公布第3季毛利率衝上七成以上，單季大賺109.5億元，創新高，每股純益5.52元，前三季賺逾一個股本。董事長吳敏求表示，旺宏產能有限，依目前客戶需求觀察，短期營收成長主要來自產品漲價，營運仍有持續成長空間。

差異化搶市 董座吳敏求：旺宏不是me-too公司

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，旺宏「不是一家me-too公司」，以獨特技術與高品質產品深耕資料中心、太空通訊及醫療等應用。持續推進40層3D NOR開發，除了提高容量，也建立難以取代的產品價值。

智原奪雲端AI應用大案

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（27）日舉行法說會，預期本季營收表現可能是與第3季相當的高檔，全年營收估計可望維持成長態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。