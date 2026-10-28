大立光打6000保衛戰

近期光通訊市場雜音四起，光學族群先前挾CPO題材、股價大漲的光環逐步褪去，昨（27）日股價倒成一片，大立光、今國光、先進光、揚明光等人氣股跌幅都在2%至4%之間，大立光盤中一度下探5,960元，失守6,000元大關，終場收6,000元、跌175元，面臨6,000元保衛戰。

儘管市場對光通訊產業需求看好，但產業變化快速，短中期仍充滿不確定性，昨日台股大盤震盪近千點，光學族群同步遭到摜壓。

法人表示，AI產業對光通訊的需求有增無減，當前光通訊族群面臨股價回檔修正，主要原因很可能只是短期過熱，估值遭外資修正。

法人指出，股價變化終究回歸基本面，從大立光切入切入微型光學陣列（FAU）與共同封裝光學（CPO）等矽光子題材的角度來看，以當前產業趨勢應該是正確的決定，被市場寄予厚望，短期股價波動難免，後續仍需緊盯市場變化。

大立光在CPO布局延伸至FAU，戰力大增，FAU對位設備將全部自製是大立光自認競爭力所在。市場人士分析，相較於現有市場FAU大廠多為人工組裝，大立光自動化具備高精度等優勢。