欣興前三季每股純益衝17.85元

載板龍頭欣興（3037）昨（27）日公布第3季淨利100.52億元，季減23.3%，仍為歷史單季次高，並較去年同期大增358.2%；前三季淨利282.09億元，年增798.9%，每股純益17.85元，大幅優於去年同期2.06元。

受惠AI需求強勁，欣興出貨動能強勁，因應後續訂單需求，欣興昨天同步公告，董事會決議新增長交期設備預下訂單，總金額509億元，是歷來最大手筆。

欣興指出，相關長交期設備預下訂單將以自有資金及銀行融資支應，主要配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。

欣興今年持續拉升AI相關產品營收比重，載板AI占比將從去年40%，今年朝60%邁進；PCB方面，去年占比55%至60%，今年目標65%至70%。今年整體AI營收占比目標為60%以上。

欣興強調，相關長交期設備採購作業的執行狀況，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

欣興昨天也公告，董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。

欣興指出，上述具體交易條件仍需待雙方協商後，另提請雙方董事會討論並決議，始得簽署正式合約。該次僅簽署合作意向，該合作具體交易條件將以雙方簽訂正式合約為準。欣興昨天股價跌25元、收1,060元。