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精測前三季大賺四股本 EPS 42.2元、淨利13億元大增九成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
精測總經理黃水可。聯合報系資料照
精測總經理黃水可。聯合報系資料照

測試介面大廠精測（6510）昨（27）日公布第3季歸屬母公司業主合併淨利5.51億元，連續三季創單季獲利歷史新高，季增11.5%，並較去年同期成長一倍，每股純益16.75元；前三季歸屬母公司業主合併淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，大賺逾四個股本。

精測將於今（28）日舉行法說會，說明上季財報細節與後市展望。精測昨天股價跌155元、收2,910元。

精測EPS
精測EPS

精測結算，第3季合併營收19.05億元，季增16.2%，並較去年同期成長53.4%；毛利率57.3%，季減0.2個百分點，年增一個百分點；營益率維持35%；營業費用率降至22%，較去年同期下降10個百分點。

精測表示，上季營收、獲利等財務指標均創單季新高，並且連續三季賺逾一個股本，充分展現公司在產品組合、成本效率與客戶需求的競爭優勢持續強化，為後續成長奠定穩固基礎。

精測指出，隨著AI應用全面擴散，推動晶片朝高效能、高頻寬與高功率架構發展，測試複雜度與技術門檻同步提高，客戶對高階測試介面的需求日益迫切，該公司已推出AI與高效能運算（HPC）完整測試介面產品，涵蓋晶圓測試探針卡、高功率老化測試板、IC測試載板及系統級測試板解決方案，以滿足客戶一次購足的需求。

精測強調，公司同步精進研發與製造流程，導入AI智慧製造，以提升製程技術與生產效率，強化產品開發時程與品質管理能力，使淨利率在產能擴張下仍穩健維持高檔水準。

精測指出，未來將持續依客戶需求與市場變化，審慎配置資源，深化客戶合作關係。

研發重點聚焦下一世代探針卡與測試載板，以因應AI客製化晶片需求，同時推動「AI in House」企業智慧協作，探索AI於研發設計、工程知識管理、供應鏈協作及智慧製造等應用，審慎樂觀本季及未來營運。

精測並將永續治理納入董事會監督範疇，兼顧營運成長與自然資本保護，昨天董事會通過永續長任命案，由總經理黃水可擔任公司永續長，統籌推動永續策略與相關管理機制。

精測 母公司 財報

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