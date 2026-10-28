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南紡推進科技園區開發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

南紡（1440）昨（27）日表示，將積極推進南紡科技園區開發，並持續優化南紡購物中心A1、A2館，朝精緻化經營發展。其中，科技園區首期最快2028年第4季開始貢獻營收。

此外，購物中心今年營業額挑戰成長5%，將續創歷史新高，IKEA台南首店及漢來美食旗下「島語」將陸續進駐。紡織本業方面，第4季越南紡紗詢單熱絡，對明年景氣抱持審慎樂觀態度。

南紡昨日舉辦法說會，公司表示，南紡科技園區採全區開發概念，首期基地約3,000坪，總樓地板面積約11,800坪，規劃地下兩層、地上八層廠辦大樓，鎖定研發中心、新創科技產業及企業廠辦需求。首期開發將採出售與出租並行，至少保留一半以上空間作為長期出租使用。

南紡 科技 漢來美食

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