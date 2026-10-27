晶豪科第3季獲利創新高 每股純益36.79元

記憶體廠晶豪科第3季毛利率攀高至77.44%，較第2季揚升8.74個百分點，歸屬母公司淨利突破新台幣100億元大關，達到107.59億元，創下歷史新高，每股純益36.79元。

記憶體市場供不應求，產品價格持續高漲，晶豪科第3季營收突破200億元，達到221.5億元，創下歷史新高，較第2季增加58.8%。

晶豪科第3季毛利率達到77.44%，較第2季上揚8.74個百分點，第3季歸屬母公司淨利107.59億元，季增約82%，每股純益36.79元。

晶豪科累計前3季營收433.63億元，年增3.439倍，毛利率69.62%，較去年同期揚升60.08個百分點，歸屬母公司淨利187.3億元，每股純益64.54元。

記憶體廠多數預期，第4季記憶體市場可望維持供不應求態勢，產品價格也將延續上揚趨勢，營運仍將有不錯表現。