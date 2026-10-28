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國產擴大低碳建材布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全球建築產業加速淨零轉型，國產（2504）昨（27）日宣示推動「碳競爭優勢」，旗下國宇建材、惠普同步擴大低碳建材布局。其中惠普隨著第4季進入傳統旺季，預期今年營收有機會與去年持平或超越，並對未來一至兩年營運展望抱持樂觀態度。

國產集團表示，面對營建業缺工、施工成本上升，集團積極推動「碳競爭策略」，透過低碳建材研發、智慧製造及產品認證，擴大在綠色營建市場競爭力。

國宇建材近日參加「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」，展示ALC輕質磚、ALC嵌板及輕量化牆體系統，提供建築外牆、室內隔間及高隔音隔戶牆等應用方案。

國宇建材總經理楊志強表示，ALC輕量化牆體系統具備隔音、防火及減碳等特性，透過工廠預製與模組化施工，可有效縮短工期，降低營建業對傳統泥作人力的依賴。ALC重量約為一般混凝土的五分之一，施工速度可提升40%，相較傳統RC牆體，整體成本可節省約25%至30%。其中，高隔音複合牆隔音效果可達63分貝，防火性能達3小時以上。

國宇ALC目前已取得再生與高性能綠建材雙標章、ISO 14067碳足跡認證，以及環境部循環標誌。產品已應用於故宮南院、林口國家檔案館及國家船模實驗室等工程。

國產集團另一關係企業惠普，則透過產線整改與低碳製程升級，強化營運競爭力。

低碳 布局 惠普

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