化學品、溶劑、塑膠及油品貿易商元禎（1725）指出，今年上半年因現金股利提早發放、股票未實現評價損益等業外投資利益挹注，營運表現較去年同期顯著成長；法人預期，本季油價持續處於高檔，加上業外收益推進，有望持續推進元禎營運動能。

元禎9月營收9.07億元，年增50.57%；前三季營收72.27億元，年增15.88%。上半年稅後純益1.82億元，年增達1124.06%，每股純益（EPS）1元。元禎先前於法說會上表示，公司今年上半年營收、獲利及業外收支較去年成長，除本業成長外，主要仍來自業外收益挹注，包含投資標的現金股利，及股票未實現評價損益。元禎指出，旗下投資標的主要是金融業股票，去年獲利狀況佳，所以今年的現金配發率也高。

展望未來，元禎指出，上半年受美、伊戰事影響，油價高漲，使石化產業景氣格局整體回暖、並較往年同期改善。