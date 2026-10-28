德記前三季每股純益1.75元 信義0.92元

德記（5902）昨（27）日公布第3季財報，第3季稅後純益為0.6億元，年增20%，每股純益（EPS）為0.7元，單季獲利創同期新高；前三季稅後純益1.6億元，與去年持平，EPS為1.75元。

德記下半年營運將聚焦「品牌、通路及海外市場」三大方向，同時拓展餐飲、電商等新通路；公司表示，將加速布局歐洲、中東等海外市場，尋求多元營收動能。

品牌經營方面，德記表示，將持續推動品牌活化，以更年輕、生活化的方式接觸不同世代消費者。以開喜烏龍茶為例，上半年推出全新包裝及季節限定商品，並結合AI創作開運歌曲進行跨界行銷，藉此提升品牌能見度及年輕消費族群的認同。

【記者朱曼寧／台北報導】信義（9940）昨（27）日公告，今年前三季稅後純益6.78億元，年增1136.89％，每股純益（EPS）0.92元。若以上半年財報推估，第3季稅後純益1.89億元，年增118.59%，每股稅後純益0.26元。

展望下半年房市，信義房屋表示，整體市場維持年增、築底復甦態勢，隨著青安3.0政策上路，有助支撐首購族買盤，加上近期股市波動加劇，資產配置需求可望為房市帶來資金動能。