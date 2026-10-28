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東台獲日韓長單 營運補

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京27日電
東台董事長嚴瑞雄。記者宋健生／攝影
東台董事長嚴瑞雄。記者宋健生／攝影

東台斬獲日、韓高階PCB鑽孔機年度長單。工具機大廠東台集團（4526）董事長嚴瑞雄27日表示，受惠半導體、AI需求熱絡，該公司近期接獲多家日本、南韓客戶採購高階PCB鑽孔機年度長單，第4季接單已先滿載。

嚴瑞雄並指出，隨著高階PCB設備需求增溫，加上半導體、AI產業持續發展，東台目前接單、出貨暢旺，第4季訂單已滿載。

東台前三季合併營收44.22億元，年增11%。公司預期，第4季營收將優於第3季及去年同期；法人看好，今年全年營收有望二位數成長，明年營運也可望延續成長。

除PCB鑽孔機長單挹注，東台也攜手旗下亞太菁英參加日本國際工具機展，展出超音波硬脆材料加工機及立式五軸加工機，進一步開拓日本半導體設備市場。東台首度展出3軸至5軸超音波硬脆材料加工機，可應用於半導體靜電吸盤、承載盤、石英晶舟及碳化矽基板等硬脆材料加工。

嚴瑞雄表示，東台約12年前便投入超音波硬脆材料加工設備研發，並陸續打入國內半導體龍頭大廠供應鏈；此次在日本展出，主要鎖定當地半導體材料加工所需的中小型設備市場。東台與日本合作夥伴規劃在名古屋設立打樣應用中心，預計年底啟用，提供當地客戶打樣及應用服務。

亞太菁英則展出立式五軸加工機，鎖定日本半導體與航太市場，可應用於半導體真空腔體加工。嚴瑞雄並表示，亞太菁英已規劃於2029年東台集團60周年時登錄興櫃。

東台集團旗下東捷科技2006年掛牌上櫃，近年布局PCB、高精度玻璃載板鑽孔、面板級扇出型封裝及半導體先進封裝設備；榮田精機去年2月掛牌上櫃，專注大型立式車床、立式磨床。

日韓 PCB 營收

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