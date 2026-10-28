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達明前三季EPS 2.64元 矽統1.65元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣達集團旗下協作機器人大廠達明（4585）昨（27）日公布第3季稅後純益8,544萬元，較第2季歷史新高紀錄衰退30.9%，但較去年同期大增129.7%，每股純益0.81元；前三季稅後純益2.77億元，年增279.5%，每股純益2.64元。

達明結算，第3季毛利率53.3%，季增1個百分點，年增3.1個百分點；營益率5.1%，季減2.9個百分點，年增2.9個百分點。該公司第3季獲利遜於第2季，主因第2季業外收益大增，當季有包括政府人形機器人專案補助金、利息與股利收入及匯兌收益等。

【記者鐘惠玲／台北報導】IC設計商矽統（2363）昨（27）日公告第3季歸屬母公司業主淨利7.41億元，季增47.2倍，年增4.52倍；前三季歸屬母公司業主淨利為8.44億元，年增12.4%，每股純益為1.65元。

矽統先前提到，該公司營運主力仍著重於之前已放量的產品，至於新開發的產品，則逐漸進入客戶設計導入階段，惟相關效益尚待時間發酵。

達明 矽統 廣達

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