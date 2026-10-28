中鋼報喜 前三季轉盈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（27）日公告，9月稅前盈餘5.8億元，與去年同期相比轉虧為盈；今年前三季合併稅前盈餘43億元，較去年同期虧損46億元相比大幅改善，獲利轉正，營收也維持成長。

展望第4季，隨國際鋼價逐步回穩、亞洲鋼廠調漲盤價，以及國內科技產業帶動製造業接單，中鋼全年獲利有望維持正數，但能否進一步擴大，關鍵仍在鋼品利差能否改善。

根據中鋼自結財報，9月合併營收310億元、月增11%，單月營業利益4.7億元、月減40%；稅前盈餘5.8億元、月減19%。

中鋼指出，9月鋼鐵業銷售單位毛利較8月減少，導致營業利益下滑，所幸礦業投資獲配股利增加，帶動業外收益改善，部分抵銷本業獲利減少的影響。

累計今年前3季，中鋼合併營收2566億元、年增6%，稅前盈餘43億元，較去年同期稅前虧損46億元相比由虧轉盈。中鋼個體前3季鋼品銷售量562萬公噸，9月單月銷量62萬公噸。

值得關注的是，中鋼前3季合併營業利益率約1.77%，顯示雖已恢復獲利，但整體利潤空間仍偏薄。尤其9月營收增加、營業利益反而減少，反映鋼材售價與原料成本間的利差，仍是決定中鋼獲利能力的核心因素。

中鋼表示，國際市場觀察，美國鋼材供應相對緊俏，當地熱軋流通價格持續走高；歐洲受到關稅配額限制進口影響，熱軋行情維持區間整理。亞洲鋼市則在部分鋼廠供給收縮及成本壓力下，陸續出現調漲盤價的動作，為第4季售價提供支撐。

另一方面，台灣科技產業持續擴張，帶動機械、基本金屬及相關製造業外銷接單回升，有利中鋼高品質鋼板、熱軋、冷軋及電磁鋼等產品需求。

中鋼近年積極推動精緻鋼品與高值化轉型，也有助於改善產品組合。

降低對一般鋼材價格競爭的依賴。

整體而言，中鋼今年已由去年同期虧損轉為獲利，營運體質逐步改善，在國際鋼價支撐及國內需求回升下，全年維持稅前獲利具有一定基礎，但短期尚難認定已進入強勁獲利循環。

中鋼 財報 營收

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