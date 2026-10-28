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貿聯躋身軍工概念股
連接線束大廠貿聯-KY（3665）深化軍用艦艇線纜布局，旗下德國及加拿大廠取得英國國防標準Defence Standard 61-12正式型式認證，強化跨大西洋軍用線纜供應體系，躋身軍工概念股。
貿聯指出，此次取得認證的據點分別為德國BizLink elocab GmbH，以及加拿大基奇納（Kitchener）的BizLink elocab Ltd.，兩座工廠通過英國國防標準認證，可為盟國海軍及一級造船商提供低火災危害（Limited Fire Hazard，LFH）艦用線纜，並強化跨大西洋供應備援、盟國系統互通性及在地供應價值，提升軍用造船產業的供應鏈韌性。
貿聯旗下NavalLine系列涵蓋軍艦內部安裝線纜、潛艦外部水密線纜，以及水下拖曳與特殊抗拉線纜等應用。
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