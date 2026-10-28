金運AIDC事業 邁步
廣運子公司金運（5235）轉型AIDC（AI資料中心）系統整合商，昨（27）日舉辦興櫃前法說會，透露去年底發表的2.5MW冷卻液分配裝置（CDU）進入出貨準備階段，下一代3.5MW產品則預計明年啟動驗證作業。
廣運集團將熱傳事業群分割併到金運後，金運瞄準伺服器市場及資料中心液冷市場，並透過數位孿生平台進行AI資料中心系統建置，提供AIDC設計與模擬，強化在AI運算基礎設施中的設計與製造能量。金運資本額6.6億元，廣運持股71.59%。
金運2025年營收4.86億元，稅前虧損8,720.3萬元，每股淨損1.55元。金運透露，今年上半年熱管理暨AI基礎設施事業營收約1.68億元，年增165%；電子代工事業年增約10%。獲利方面，受惠電子代工營運改善及新事業擴張，上半年營業利益轉正、約110萬元，較2025年同期營業虧損5,787.8萬元顯著改善，逐步反映轉型效益成果。
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