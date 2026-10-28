網家拚獲利 衝刺雙11

迎戰年度電商最大檔期，網家集團（8044）昨（27）日舉辦雙11「1111超省超速購」記者會，聚焦科技設備升級、生活品質、民生囤貨三大採購需求。網家PChome 24h總經理張瑜珊強調，前三季營運已展現成長動能，前兩季合併稅前盈餘轉正，全年以獲利為共同奮鬥方向。

網家昨天並宣布，集團旗下金融次集團規劃在日本進行股票掛牌。網家日前代子公司二十一世紀金融科技株式會社（21 JP）公告，擬向日本東京證券交易所Growth市場提出股票上市申請，並將進行增資，擴充營運資金。

網家近年積極調整營運體質，成效已逐步反映在財務數字上。張瑜珊指出，受惠於個體成長動能恢復、營運流程優化，旗下子公司開始穩定貢獻獲利，今年前三季營收與獲利表現皆展現顯著的成長動能，10月也延續好成績。