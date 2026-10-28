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寶雅Q3獲利創新高 門市優化、商品組合調整奏效

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
寶雅總經理陳宗成。聯合報系資料照
寶雅總經理陳宗成。聯合報系資料照

寶雅（5904）獲利再創高峰，昨（27）日公告第3季稅後純益10.16億元，年增25.7%，單季稅後純益首度突破10億元，逼近一個股本，改寫歷史新高紀錄；累計前三季稅後純益28.73億元，年增31.4%。

由於寶雅今年完成股票面額由每股10元變更為1元，股數增加十倍，調整後第3季每股純益為0.95元，前三季每股純益為2.7元，若還原股數則單季EPS為9.5元、前三季EPS為27元。

寶雅第3季營收73.59億元，年增15.0%，創單季歷史新高；營業利益12.89億元，年增28.6%。單季毛利率46.65%，較去年同期提升0.75個百分點。

累計前三季營收213.86億元，年增14.1%，創歷史同期新高；營業利益35.87億元，年增33.1%。前三季毛利率45.59%，較去年同期提升1.23個百分點。

寶雅表示，營運成長受惠既有門市優化、新店加入營運，以及檔期活動與商品組合調整帶動。公司持續強化美妝、生活用品等核心品類的商品力與會員經營。

展店方面，寶雅9月門市淨增四家，全台店數達495家，距500店里程碑僅差五家。公司先前法說會指出，今年全年展店目標為60家，長期800店目標維持不變，將依市場需求及展店品質，彈性選擇不同店型。

門市數位化方面，寶雅今年首度導入電子貨架標籤，後續新展店及改裝門市將逐步導入；自助結帳設備預計由去年底約50座增至今年底150座。今年資本支出預計約12億元，主要投入展店及門市改裝。

寶雅表示，將持續擴大會員點數生態圈，透過異業合作提升POYA點數的使用彈性。目前已串聯全家便利商店、亞洲萬里通、Ocard、LINE TV、特爾電力、旅電共享行動電源、固得租車及ViVi PARK等夥伴，應用範圍涵蓋零售、交通等場景。

公司指出，未來將持續拓展跨品牌點數合作，讓會員累積的點數除了在寶雅消費使用，也能延伸至日常生活的不同場景。

寶雅 每股純益 EPS

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