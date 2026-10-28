台灣大「先買後付」夯

「先買後付」（BNPL）帶起消費新趨勢，台灣大（3045）總經理林之晨昨（27）日表示，今年旗下「大哥付你分期」用戶成長49.9%，持續擴大到觀光旅遊、美業及寵物照護等多元生活場景，可望加速成長速度，成為電信科技事業中成長最快速的服務之一，未來以貢獻營收10億元為目標。

台灣大先買後付相關生態系逐步放大，智冠集團子公司藍新科技旗下第三方支付品牌藍新金流昨天宣布，攜手「大哥付你分期」服務，藉此全力卡位年底購物旺季商機。

根據調查報告顯示，台灣約有13%的消費者使用先買後付服務，另有22%消費者未來會持續或開始使用，顯示市場具高度發展潛力。台灣大昨日舉辦招商說明會，攜手可樂旅遊、寵物公園、藍新金流、Petscare 崴聖科技及台灣牙易通等五大夥伴分享跨產業合作成果。

林之晨形容，「大哥付你分期」就像是出國旅遊，台灣大就像是「大哥」，先幫你付，然後再分期支付給大哥，提供用戶零手續費、零利息的分期付款彈性。