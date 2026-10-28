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力成上季每股純益3.55元
力成（6239）昨（27）日公布第3季財報，單季毛利率24%，季增與年增都超過2.2個百分點；稅後純益26.1億元，創單季獲利歷史新高，季增17.7%，年增69.8%，每股純益3.55元；前三季稅後純益66.8億元，年增逾八成，每股純益9.05元，為歷年同期次高。
力成結算，第3季封裝營收占比67%、測試占24%，系統級封裝與模組（SiP／Module）占9%。其中，測試占比季增1個百分點，年增2個百分點。產品結構方面，第3季邏輯產品占43%，為最大營收來源，季增2個百分點；NAND Flash占28%、DRAM占20%，系統級封裝與模組占9%。
記憶體業務方面，力成指出，DRAM訂單能見度高，推升相關營收穩定成長；NAND Flash則受惠AI伺服器帶旺企業級固態硬碟（eSSD）需求，帶動營收成長。
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