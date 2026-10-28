遠傳揪伴攻手機直連衛星

遠傳（4904）深化衛星通訊布局，昨（27）日宣布與全球手機直連衛星（D2D）通訊服務業者Elveo Mobile簽署合作協議，攜手推動手機直連衛星技術與服務。

這是遠傳日前與低軌衛星營運商Amazon Leo簽訂合作協議之後，又一次在衛星通訊重要跨國合作案。業界指出，Elveo Mobile手握電信黃金頻譜，被視為SpaceX的黑馬挑戰者，此次遠傳與Elveo Mobile合作，凸顯積極建構從衛星寬頻到手機直連衛星多元通訊能力的企圖心。

遠傳總經理井琪表示，下一世代通訊將走向地面、空中與太空多元網路深度融合。遠傳持續投入前瞻通訊技術，從衛星寬頻到手機直連衛星，積極攜手國際夥伴拓展衛星通訊能力，並與既有行動網路整合。她強調，與Elveo Mobile合作，是遠傳深化手機直連衛星發展、推進天地整合網路的重要里程碑，將進一步強化網路韌性與覆蓋能力，朝向全天候、全場景連網願景邁進。

遠傳表示，將持續整合地面與衛星通訊優勢，突破地域限制，為消費者、企業與公共服務創造更多元的應用可能，提升台灣整體通訊韌性，打造更可靠的下一世代網路。