能率、佳能搶機器人商機

日本汽車大廠豐田（Toyota）將揮軍AI人形機器人市場，未來預計將在產線部署40萬台機器人，並成立專屬機器人團隊，藉此迎戰業界領頭羊特斯拉。豐田積極衝刺AI人形機器人，台廠當中，能率（5392）、佳能是豐田機器人重要夥伴，後市看俏。

英國《金融時報》報導，豐田高層近來持續對全球投資人大力宣傳公司的機器人戰略，包括做為每年64億美元工廠自動化投資計畫一環，將投入大量的機器人，同時日前也分拆成立AI機器人公司Walden Robotics，並已低調完成籌資計畫，種種跡象顯示豐田有意在機器人市場大展身手。

豐田在自動化領域研發超過20年，且在汽車製造擁有豐富的經驗，且拆分出去的機器人公司Walden Robotics目前估值約11億美元，不少市場分析師認為，該新創公司幾乎可說是豐田機器人體系的「皇冠上明珠」。

據悉，目前豐田已在北美工廠部署通用型機器人，並預計2030年在日本名古屋啟用新車組裝廠，同時攜手供應鏈在產線上全面導入機器人技術。高盛分析師認為，豐田擁有深厚的技術實力與量產專業，預估2035年時，有望拿下機器人市場約3至8%市占率，相當於19萬至54萬台之間。

業界指出，豐田近年來在執行長近健太帶領下，突然大動作推動機器人業務，主因可能是知道必須在工廠產線上積極部署機器人，並且加速研發新技術，否則將難以與中國大陸業者抗衡。

台廠方面，能率集團旗下新創機器人廠Agility在今年2月宣布與豐田加拿大廠深度合作，在汽車產線上導入人形機器人Digit，而佳能因轉投資Agility，因此間接取得與豐田的合作機會，雙方因此洽商量產視覺模組。

隨著豐田擴大機器人布局，能率集團旗下佳能、IKKA-KY均有望打入豐田機器人供應鏈。