力成今年業績拚新高 客戶陣容延伸至雲端服務供應商

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（27）日表示，力成搭上AI熱潮，不僅客戶陣容與開發名單延伸至雲端服務供應商（CSP），扇出型面板級封裝、高階封測訂單也持續增長，目前封裝測試產能利用率都超過九成，看好本季營收、毛利率、獲利、產能利用率持續衝高，全年業績挑戰寫新猷。

蔡篤恭強調，AI浪潮改變力成先進封裝技術長期布局，力成正成功自我重塑，從傳統記憶體專業封裝廠（OSAT），蛻變為AI時代不可或缺的先進封裝策略合作夥伴。

力成法說會重點

蔡篤恭說，力成投入多年研發的FOPLP（扇出型面板級封裝）技術，近年隨著AI晶片市場成長而受到更多關注，整體來看，AI興起改變力成業務、客戶需求及投資策略。

力成統計，現階段先進封裝營收占比已拉升至三成，顯示公司不再依賴傳統記憶體經濟循環，而是由記憶體封裝、傳統封裝及先進封裝等業務共同驅動。

展望本季，力成看好營收、毛利率及產能利用率動率都有望逐步提高，多數客戶也都逐步接受價格調整。力成透露，目前封裝與測試產能利用率都超過90%，本季產能利用率可望隨營收增加持續上揚。

蔡篤恭說，力成從傳統封裝轉向面板級基礎設施與先進研發，並積極擴建FOPLP、3DIC與共同封裝光學（CPO）等高階設備。為釋放資金與工程研發量能以全力投入先進封裝，力成透過整頓成熟且毛利率較低的海外資產，例如調整大陸傳統封裝廠的股權結構來精簡營運架構，將投資重心全面聚焦於台灣的高階先進製程據點。

蔡篤恭提到，力成過去營收高度依賴標準型DRAM與NAND Flash封裝。在AI運算需求驅動下，力成核心技術與營收成長引擎從2027年起，將逐漸轉移至FOPLP、2.5D／3D異質整合、CPO及高階 FCBGA，以高毛利、高技術門檻的先進解決方案重塑業務架構。

客戶結構多元化方面，蔡篤恭提到，除了傳統記憶體IDM廠外，力成客戶陣容與開發名單已進一步擴展至 AI 晶片雲端服務供應商、一線IC設計公司及AI晶片製造商。力成昨日股價漲6.5元，收254.5元。