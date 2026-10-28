聽新聞
0:00 / 0:00

力成今年業績拚新高 客戶陣容延伸至雲端服務供應商

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（27）日表示，力成搭上AI熱潮，不僅客戶陣容與開發名單延伸至雲端服務供應商（CSP），扇出型面板級封裝、高階封測訂單也持續增長，目前封裝測試產能利用率都超過九成，看好本季營收、毛利率、獲利、產能利用率持續衝高，全年業績挑戰寫新猷。

蔡篤恭強調，AI浪潮改變力成先進封裝技術長期布局，力成正成功自我重塑，從傳統記憶體專業封裝廠（OSAT），蛻變為AI時代不可或缺的先進封裝策略合作夥伴。

力成法說會重點
力成法說會重點

蔡篤恭說，力成投入多年研發的FOPLP（扇出型面板級封裝）技術，近年隨著AI晶片市場成長而受到更多關注，整體來看，AI興起改變力成業務、客戶需求及投資策略。

力成統計，現階段先進封裝營收占比已拉升至三成，顯示公司不再依賴傳統記憶體經濟循環，而是由記憶體封裝、傳統封裝及先進封裝等業務共同驅動。

展望本季，力成看好營收、毛利率及產能利用率動率都有望逐步提高，多數客戶也都逐步接受價格調整。力成透露，目前封裝與測試產能利用率都超過90%，本季產能利用率可望隨營收增加持續上揚。

蔡篤恭說，力成從傳統封裝轉向面板級基礎設施與先進研發，並積極擴建FOPLP、3DIC與共同封裝光學（CPO）等高階設備。為釋放資金與工程研發量能以全力投入先進封裝，力成透過整頓成熟且毛利率較低的海外資產，例如調整大陸傳統封裝廠的股權結構來精簡營運架構，將投資重心全面聚焦於台灣的高階先進製程據點。

蔡篤恭提到，力成過去營收高度依賴標準型DRAM與NAND Flash封裝。在AI運算需求驅動下，力成核心技術與營收成長引擎從2027年起，將逐漸轉移至FOPLP、2.5D／3D異質整合、CPO及高階 FCBGA，以高毛利、高技術門檻的先進解決方案重塑業務架構。

客戶結構多元化方面，蔡篤恭提到，除了傳統記憶體IDM廠外，力成客戶陣容與開發名單已進一步擴展至 AI 晶片雲端服務供應商、一線IC設計公司及AI晶片製造商。力成昨日股價漲6.5元，收254.5元。

力成 業績 封測 面板

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力成法說會／第4季續樂觀 董座：客戶陣容與開發名單已擴至CSP等

力成財報／第3季獲利26.1億年增近七成 前三季EPS 9.05元創同期次高

群翊滿單 積極擴產

輝達先進封裝大變革 中介層躍關鍵戰略物資 聯電、力積電成當紅炸子雞

相關新聞

寶雅Q3獲利創新高 門市優化、商品組合調整奏效

寶雅（5904）獲利再創高峰，昨（27）日公告第3季稅後純益10.16億元，年增25.7%，單季稅後純益首度突破10億元，逼近一個股本，改寫歷史新高紀錄；累計前三季稅後純益28.73億元，年增31.4%。

精測前三季大賺四股本 EPS 42.2元、淨利13億元大增九成

測試介面大廠精測昨（27）日公布第3季歸屬母公司業主合併淨利5.51億元，連續三季創單季獲利歷史新高，季增11.5%，並較去年同期成長一倍，每股純益16.75元；前三季歸屬母公司業主合併淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，大賺逾四個股本。

欣興前三季每股純益衝17.85元

載板龍頭欣興昨（27）日公布第3季淨利100.52億元，季減23.3%，仍為歷史單季次高，並較去年同期大增358.2%；前三季淨利282.09億元，年增798.9%，每股純益17.85元，大幅優於去年同期2.06元。

旺宏上季EPS 5.52元 前三季大賺逾一股本

記憶體廠旺宏（2337）昨（27）日公布第3季毛利率衝上七成以上，單季大賺109.5億元，創新高，每股純益5.52元，前三季賺逾一個股本。董事長吳敏求表示，旺宏產能有限，依目前客戶需求觀察，短期營收成長主要來自產品漲價，營運仍有持續成長空間。

差異化搶市 董座吳敏求：旺宏不是me-too公司

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，旺宏「不是一家me-too公司」，以獨特技術與高品質產品深耕資料中心、太空通訊及醫療等應用。持續推進40層3D NOR開發，除了提高容量，也建立難以取代的產品價值。

智原奪雲端AI應用大案

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（27）日舉行法說會，預期本季營收表現可能是與第3季相當的高檔，全年營收估計可望維持成長態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。