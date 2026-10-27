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福邦證財報／前三季每股綜合盈餘3.86元 第4季獲利還有攀升空間

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

福邦證（6026）27日舉行董事會，會中於承認案通過經會計師核閱2026年第3季財報，今年前三季綜合盈餘達15.2億元，較去年同期大增301.3%，每股綜合盈餘達3.86元；截至9月底每股淨值達17.93元。

福邦證27日董事會承認通過今年第3季財務報表，今年前九月累計營收14.81億元，較去年同期成長99.7%，累計稅後淨利11.6億元，年增322%，前三季每股盈餘達2.94元。惟加計以其他綜合損益3.6億元後，前三季綜合淨利達15.2億元，每股綜合盈餘達3.86元，較每股盈餘增加0.92元。

福邦證表示，前三季稅後淨利11.6億元，而前三季綜合淨利達15.2億元，二者相差3.6億元，主要因證券母公司及創投子公司帳列其他權益股票獲利1.02億元，以及創管子公司轉投資之關聯企業帳列其他權益股票獲利2.6億元，而上述其他權益股票獲利，可作為增加盈餘分配基礎，對2027年進行2026年度盈餘分配的股息發放水準大有裨益。

福邦證表示，第4季承銷業務持續維持榮景，10月來主辦承銷特力屋上市、DIGITIMES興櫃、六俊電機興櫃、亞昕科技興櫃陸續登場，加上股代、經紀、子公司福邦投顧全委業務、轉投資之創投績效等，業績均持穩成長，預計第4季業績、獲利都還有再攀升的空間。由於綜合盈餘亦為盈餘分配基礎，因此，隨今年獲利、綜合盈餘攀高，福邦證明年配發股息之水位可望跟著水漲船高。

財報 福邦證

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