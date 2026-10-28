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智原奪雲端AI應用大案
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（27）日舉行法說會，預期本季營收表現可能是與第3季相當的高檔，全年營收估計可望維持成長態勢。
總經理王國雍透露，已獲得2奈米GAA製程雲端AI ASIC大型專案，將搭配混合鍵合與3D封裝技術，是很重要的里程碑。
智原昨日公布第3季財報，合併營收36.64億元，季增10.6%、年增13.2%，為歷年同期新高；產品組合優化，毛利率為42.5%，年增約9個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利為2.8億元，季增41%，年增84%，每股純益1.07元。
累計今年前三季合併營收為95.66億元，年減37%，歸屬母公司業主淨利5.81億元，年增10.9%，每股純益2.23元。
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