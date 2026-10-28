智原奪雲端AI應用大案

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，旺宏「不是一家me-too公司」，以獨特技術與高品質產品深耕資料中心、太空通訊及醫療等應用。持續推進40層3D NOR開發，除了提高容量，也建立難以取代的產品價值。

2026-10-28 00:28