旺宏上季EPS 5.52元 前三季大賺逾一股本

記憶體廠旺宏（2337）昨（27）日公布第3季毛利率衝上七成以上，單季大賺109.5億元，創新高，每股純益5.52元，前三季賺逾一個股本。董事長吳敏求表示，旺宏產能有限，依目前客戶需求觀察，短期營收成長主要來自產品漲價，營運仍有持續成長空間。

旺宏昨日召開法說會，吳敏求指出，為滿足後續需求，規畫逾300億元投資，分階段擴充產能。首階段設備今年已陸續進廠，經驗證後預計2027年下半年量產；後續追加158億元投資的設備，2027年下半年或年底才能到位，該部分量產貢獻可能落在2028年。

旺宏法說會重點

由於旺宏新產能預計2027年下半年才開始陸續產出，吳敏求說，依目前客戶需求觀察，短期營收成長主要來自產品漲價，營運仍有持續成長空間。他強調，未來旺宏不再增加NOR Flash產能，擴產將集中於eMMC與NAND Flash等更高階產品，以支應重要客戶需求。

吳敏求透露，重要客戶持續要求增加供貨，明年將以96層3D NAND作為eMMC生產主力，毛利及獲利能力較現有2D產品更好。隨國際大廠淡出低容量NAND晶片，旺宏有機會承接需求，預期明年3D NAND營收貢獻將進一步擴大。

至於NOR晶片，吳敏求強調，不增加產能並不代表需求轉弱，目前出貨量下降，是將部分產能移轉至NAND所致。公司資源有限，無法滿足所有客戶需求，產能配置在對長期發展最有利的產品與客戶，而非單純追求出貨規模。

談到中國大陸出現通路對eMMC報價漲勢收斂的疑慮，吳敏求表示，現在說的新產品目前未銷往大陸，依自身客戶需求安排生產，仍看到成長空間。他認為，同業擴充低階產能，短期對旺宏既有布局影響有限。

旺宏第3季財報繳出單季歷史新高佳績，單季毛利率70.5%，季增6.1個百分點，年增57個百分點；營益率53.4%，季增6.5個百分點，較去年同期由負轉正；稅後純益109.5億元，季增41.6%，遠優於去年同期虧損態勢，每股純益5.52元。

旺宏前三季毛利率62.6%，較去年同期大增47.2個百分點；營益率44.3%，較去年同期由負轉正；稅後純益204.7億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益10.34元。